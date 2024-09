Ein Unbekannter fährt in Rutesheim auf dem Fahrrad die Leonberger Straße entlang und manipuliert dabei an seinem Penis. Eine Frau bemerkt dies und erstattet Anzeige. Die Polizei sucht Zeugen.

Marius Venturini 27.09.2024 - 12:07 Uhr

Er soll auf dem Fahrrad sitzend an seinem Penis herumgespielt haben: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ein Exhibitionist in der Leonberger Straße in Rutesheim unterwegs war. Eine 68 Jahre alte Frau wartete an der Haltestelle „Rathaus“ auf den Bus, als der bislang Unbekannte auf einem Fahrrad an ihr vorüberfuhr und hierbei an seinem entblößten Penis manipulierte. Nach etwa zehn Metern blieb der Mann stehen und machte einfach weiter. Inzwischen war der Bus angekommen, die 68-Jährige stieg ein und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.