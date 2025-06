Am Samstagmorgen hat sich ein Mann in einer Stuttgarter Stadtbahn vor einer 19-Jährigen entblößt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Luisa Rombach 16.06.2025 - 13:56 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Samstagmorgen in einer Stadtbahn einer Frau sein Glied gezeigt. Die 19-Jährige war in einer Bahn der Linie U6 in Richtung Gerlingen unterwegs. Um etwa 7 Uhr morgens bemerkte die Frau den unbekannten Mann kurz vor der Haltestelle Bahnhof Feuerbach. Dieser entblößte sich und verließ die Bahn danach am Bahnhof Feuerbach.