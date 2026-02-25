Exil-Schwaben und Köche: Maultaschen erobern Metropolen – auch in Wien und Berlin eine Leibspeise

Für Till Ivo Wörner symbolisieren Maultaschen „Heimat und Liebe“. Seine Oma Rosi machte die besten, davon war er als Kind überzeugt, und dass es seine Leibspeise „viel zu selten gab“. Mittlerweile hat sie der Koch dauerhaft auf seine Speisekarte gesetzt. Als Herrgottsbscheißerle tischt er die schwäbische Spezialität in seinem Wiener Lokal auf, das er nach seiner in Korntal wohnenden Großmutter nannte. „Sie kommen sehr gut an“, sagt er. Auch in Berlin versorgt mit Bruno Ebermann ein Exil-Schwabe die Bevölkerung mit Maultaschen. Michael Hahn lässt sie sich seit einem halben Jahrhundert nach Köln schicken, 2008 eröffnete er dann ein Bistro. Es hat durchaus missionarischen Charakter: „Dass die Küche in Deutschland ein Nord-Süd-Gefälle hat, weiß man doch“, sagt der 84-Jährige.