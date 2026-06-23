Letzte Chance, dabeizusein: Beim „Forum Stadtentwicklung“ sprechen am 2. Juli der Baubürgermeister Brenner und der Architekt Schaller über die Zukunft urbaner Zentren.
23.06.2026 - 11:00 Uhr
In der Leonberger Bahnhofstraße hat die Zukunft schon begonnen: Aus einer hässlichen Brache ist eine attraktive Freizeitfläche geworden: terrassenförmig angelegt, mit Spielgeräten und vielen Sitzgelegenheiten, um den Blick in Richtung Altstadt zu genießen. Auch die ehemalige Autobahntrasse, einst ein lautstarker Schnitt durch die Innenstadt, hat sich in einen grünen Naherholungsstreifen mit vielen Bewegungsstationen entwickelt. Erst unlängst wurde zur Begeisterung etlicher Jugendlicher ein Pumptrack eröffnet.