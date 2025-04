Millionen von Alben hat er verkauft, seine Hits wie „I Wonder Why“ sind Klassiker: US-Star Curtis Stigers gibt im Bix-Club ein intimes Konzert, das vom ersten Moment an Gänsehaut erzeugt – damit dankt er Sponsoren, ohne die es die Jazz Open nicht geben würde.

Seine Stimme ist rau, soulig, so wunderbar wandelbar. Curtis Stigers, der dieses Jahr im Oktober seinen 60. Geburtstag feiert, spielt in Stuttgart normalerweise vor großem Publikum, ob in der Liederhalle oder im Theaterhaus. In dieser Nacht aber dürfen ihn gerade mal vielleicht 100 Gäste im Jazzclub Bix erleben – zum Greifen nahe. Dem US-Amerikaner ist dies ein Anliegen, weshalb er in die exklusive Runde ruft: „Thank you so much, you support Live-Music, i love it.“ (Danke sehr, Sie unterstützen Live-Musik, ich liebe das).

Nach dem stürmischen Schlussapplaus mit Standing Ovations lobt Jürgen Schlensog, der wie der kleine Kreis der geladenen Gäste hin und weg ist: „Curtis wird immer besser – das Alter halt.“ Gut getroffen hat es sich, dass der Singer, Songwriter und Saxofonist gerade durch Deutschland tourt, um sein neues Album „Songs from my Kitchen Vol. 1“ vorzustellen. Der Titel weckt die Hoffnung, dass es eine Fortsetzung geben könnte.

Lesen Sie auch

Vier Hunde und eine Küche: Während Corona hat Curtis Stigers Hausmusik für seine Fellnasen gemacht. Sehr persönliche Songs sind entstanden, die seine Vielfalt faszinierend beweisen. Mit Popballaden wie „I Wonder Why“ wurde der in Idaho geborene Entertainer zum Weltstar, vollzog dann aber einen Stilwechsel zurück zum Jazz. Vor seinem Auftritt am Dienstagabend in der Philharmonie in Berlin ist er mit seiner Band nach Stuttgart gereist, um den Jazz Open virtuos seine Reverenz zu erweisen. Was er sehr emotional und voller Leidenschaft abliefert, ist eine Liebeserklärung an eines der weltweit besten Festivals für „Jazz and Beyond“.

„Das Festival ist keine One-Man-Show“

Wie die Jazz Open, die in diesem Jahr vom 2. bis zum 13. Juli erneut Genre-Grenzen überwinden, den Jazz mit Pop verbinden, ist auch Stigers im neuen Album offen für beide Stile, die er meisterhaft beherrscht. Promoter Jürgen Schlensog lädt traditionell die Geldgeber des Festivals ein, um sich zum einen bei einem exklusiven Konzert nach einem gemeinsamen Dinner für die privatwirtschaftliche „Subventionierung“ zu bedanken, ohne die das Treffen der Musiklegenden gar nicht möglich wäre, um andererseits aber auch Neues preiszugeben, was die Sponsoren als erstes erfahren sollen. Vertreter oder die Chefs der Premiumsponsoren Mastercard, der Sparda Bank, von Allianz und Stihl sind gekommen, aber auch weitere Sponsoren von Data Group, Forvis Mazars, Scharr, BF Direkt, Lapp und Trumpf sowie die Mobilitätssponsoren von Mercedes haben Vertreter entsandt.

Curtis Stigers im Bix. Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone

„Das Festival ist keine One-Man-Show“, erklärt Schlensog, auch wenn dies manche meinen würden. Deshalb holt er aus seinem „Jugend-Forscht-Team“, wie er die Kollegen mit einem Augenzwinkern nennt, die jungen Rim Rufael, Head of Marketing, und den jungen Kai Erdlenbruch, Head of Contracting und Ticketing, zu sich auf die Bühne. Die beiden erläutern Neuigkeiten bei den Jazz Open.

„Wir glauben an unsere starke Marke“

Tickets, erfahren die Gäste, werden künftig nur noch über den eigenen Online-Shop verkauft, nicht mehr über Big Player wie Eventim, die hohe Kosten verlangen, ohne dass diese dem Festival zugute kommen. „Wir glauben an unsere starke Marke“, erklärt Schlensog. Unter dem Motto „Stuttgart zusammen“ arbeiten die Veranstalter künftig beim Ticketverkauf eng mit dem VfB zusammen und mit SAP als neuer Technologiepartner. Neu ist außerdem die Kooperation mit der ARD, die Konzerte vom Schlossplatz aufzeichnet und überträgt. Seine Premiere feiert in diesem Jahr außerdem der Wolfgang-Dauner-Award, der als Hommage an den größten Jazzmusiker der Stadt künftig außergewöhnliche Pianisten des europäischen Jazz ehrt, die nicht älter als 40 Jahre alt sind.

Ein Weltstar im Bix. Foto: Lichtgut//Ferdinando Iannone

Die Jazz Open werden in diesem Jahr noch größer

Nach einer Umfrage reisen übrigens 20 Prozent der Gäste zu den Jazz Open aus einer Entfernung von 120 Kilometer an, acht Prozent kommen aus dem Ausland. Das Durchschnittsalter der Besucher liegt bei 51 Jahren. Mit 60 000 zahlenden Gästen hat das Festival bereits im vergangenen Sommer zu seinem 30. Geburtstag einen neuen Rekord aufgestellt. Diesmal werden noch mehr kommen, da es auf einem Schlossplatz ein Konzert mehr geben wird.

Curtis Steigert sorgt dafür, dass die Vorfreude auf die 31. Ausgabe des Festivals steigt. Die Sponsoren erkennen bei so viel Leidenschaft des Musikers und des gesamten Veranstalterteams, dass ihr Geld gut angelegt ist. Der charismatische US-Star singt erst allein an der mit Gitarre, dann bittet er seine Band zu sich. So locker und leicht spielt Stigers, als würde der daheim in der Küche stehen. Nur dass jetzt nicht nur vier Hunde zuhören, sondern Unternehmer, die Jazz and beyond lieben und mithelfen, dass Stuttgart das größte Festival dieser Art in Deutschland behält, die Nummer zwei nach Montreux in Europa.