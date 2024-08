Die StZ bietet pünktlich zum Start der neuen Bundesligasaison ein spezielles Angebot für VfB-Fans an. Ab jetzt können Leserinnen und Leser ein StZ Plus Basis Jahresabo für nur 8,25* im Monat abschließen.

Mit diesem exklusiven Sonderabo sparen Leserinnen und Leser nicht nur 32,88 Euro, sondern bekommen zusätzlich alle News aus der MeinVfB-Themenwelt und ein Trikot des VfB Stuttgart zur Saison 24/25 gratis dazu – jetzt Angebot sichern mit diesem Link.

Lesen Sie auch

In der MeinVfB-Themenwelt finden VfB-Fans nicht nur News und Analysen, Hintergründe und Videos. Hier bieten wir auch unseren wöchentlichen Podcast PodCannstatt an. Außerdem steht den Lesern nach jedem Spiel das Benotungs-Tool Noten für die Weiß-Roten zur Verfügung. Neu seit dieser Saison: unser Tippspiel, bei dem Leser gegen Redakteure antreten. Und das nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League.

Die Vorteile im Überblick:

StZ Plus ein Jahr zum Vorteilspreis lesen, danach 10,99 Euro im Monat zahlen

Zugriff auf alle Inhalte von stz.de und der StZ News-App

Als eingeloggter Abonnent oder Abonnentin weniger Werbung erhalten

Voller Zugriff auf die MeinVfB-Themenwelt

VfB-Heimtrikot 24/25 gratis

Abo unkompliziert kündbar

* anschließend 10,99 Euro im Monat

Sichern Sie sich jetzt alle News der StZ und der MeinVfB-Themenwelt sowie ein gratis Trikot des VfB Stuttgart zu aktuellen Bundesligasaison 24/25 unter diesem Link. Übrigens: Wer bereits ein Abo hat, hat nach kostenloser Registrierung fürs Web-Abo Zugriff auf alle Inhalte der MeinVfB-Themenwelt.