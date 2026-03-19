Exotisches und Klassiker Hausmannskost im Weckglas – neues Angebot in Sindelfinger Markthalle
In der Sindelfinger Markthalle lockt der neue Stand EssBar auch mit Hausmannskost zum Aufwärmen – zubereitet im Haus Sommerhof.
In der Sindelfinger Markthalle lockt der neue Stand EssBar auch mit Hausmannskost zum Aufwärmen – zubereitet im Haus Sommerhof.
Wer die Auslage von Salvatore Branciforti sieht, könnte meinen, er stehe auf dem Markt in einem fernen Land. An seinem neuen Stand EssBar in der Sindelfinger Markthalle bietet er exotische Früchte wie Mango-Feigen, Papayas, Guaven, Mangostinen, Nashi-Birnen oder Amalfi-Zitronen zum Verkauf an, außerdem besonderes Gemüse wie lila Blumenkohl oder lila Süßkartoffeln. Aber auch Produkte von regionalen Bauern wie Kartoffeln, Karotten oder Äpfel liegen aus.