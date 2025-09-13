Forscher entdecken, dass Fruchtfliegen ein erbrechensähnliches Verhalten zeigen. Dies könnte die Erforschung komplexer Organ-Interaktionen beim Erbrechen voranbringen.
13.09.2025 - 12:48 Uhr
Mageninhalt wieder erbrechen: Katzen und Hunde können das wie Menschen auch, typische Labortiere wie Mäuse und Ratten aber nicht. Darum ist Erbrechen ein recht wenig erforschtes Symptom, wie chinesische Forscher im Fachmagazin „Science Advances“ erklären. Sie sehen ein winziges Wesen als geeigneten Modellorganismus für bestimmte Experimente an: die Fruchtfliege Drosophila melanogaster.