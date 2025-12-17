Braune Thuja-Hecken sind auch im Winter ein Problem, sagt Volker Kugel, früherer Chef des Blühenden Barocks in Ludwigsburg. Er rät zur raschen und fachgerechten Entsorgung.
17.12.2025 - 20:00 Uhr
Die Zeiten der klassischen Thuja-Hecke sind vorbei. Immer mehr Gärten im Landkreis Ludwigsburg sind von einem traurigen Bild geprägt: Vertrocknete, braune Hecken, die einst als grüne Grenze zwischen Nachbarn dienten, sind inzwischen eher ein Fall für die Entsorgung. Und diese Entsorgung sollte noch im Winter geschehen.