Derzeit steht der VfB auf Bundesliga-Rang zehn – und hinkt damit den Erwartungen hinterher. Doch für den TV-Fachmann Dietmar Hamann blicken die Stuttgarter in eine rosige Zukunft.

Er hat im Oktober 2000 das letzte Tor im alten Londoner Wembleystadion geschossen, ehe es abgerissen wurde. Er spielte in seiner aktiven Zeit für die deutsche Fußball-Nationalelf, im Verein unter anderem für den FC Bayern München und den FC Liverpool – und auch als TV-Experte hat sich Dietmar Hamann über die Jahre hinweg einen Namen gemacht. Das liegt vor allem daran, dass sich der Fachmann vom Bezahlsender Sky seit seinem Einstieg in der Saison 2018/19 seine Unabhängigkeit bewahrt hat.

Jetzt hat sich Hamann mit Blick auf die restlichen beiden Spiele der Vorrunde in Augsburg und gegen Leipzig sowie auf die Rückrunde der Bundesliga sehr optimistisch über den VfB Stuttgart geäußert. „Der VfB hat eine spielerisch viel zu gute Mannschaft, um sich nicht auch über die Liga für die Champions League oder zumindest die Europa League qualifizieren zu können“, erklärte Hamann gegenüber der „Bild am Sonntag“.

Der 51-Jährige ergänzte: „Neben dem FC Bayern und Leverkusen sind sie unter Sebastian Hoeneß eine der besten Mannschaften im Spiel mit dem Ball, und mit Stiller und Karazor haben sie ein Mittelfeld, das sich in der Liga vor keinem verstecken muss. Dazu tolle Leute in der Offensive wie Millot, Undav und Demirovic. Chabot spielt stark in der Abwehr. Ihre Abgänge haben sie jedenfalls absolut kompensiert.“

Rückkehr von Jacob Bruun Larsen? Das ist Stand der Dinge Beim VfB Stuttgart deutet sich die Rückkehr eines alten Bekannten an. Wie weit sind die Verhandlungen über einen Transfer von Jacob Bruun Larsen?

Der aktuelle Platz zehn ist für Hamann daher bei weitem nicht das Ende der Fahnenstange für den VfB. „Ich glaube, dass der VfB die Mannschaft der Rückrunde wird, zumal irgendwann die Belastung in der Champions League wegfällt“, befand Hamann, der vielmehr glaubt, dass die Stuttgarter das Feld von hinten aufrollen. „Der VfB hat mehr als Außenseiter-Chancen auf Platz 4“, prognostiziert der Sky-Experte, was für die Stuttgarter eine weitere Saison in der Königsklasse bedeuten würde.