Der Herbst ist Erkältungszeit: Husten, Schnupfen, Grippe und Corona sind auf dem Vormarsch. Wie man sich jetzt schützen kann, erklärt der praktische Arzt Michael Schäfer aus Waiblingen.

Es braucht eigentlich nicht den Blick auf den Infektionsradar Deutschland, um zu erkennen, dass die erkältungsintensive Jahreszeit begonnen hat. Um uns herum schnieft, schnäuzt und hustet es bereits wieder häufig. Wir haben Michael Schäfer, praktischer Arzt in Waiblingen, gefragt, wie wir uns richtig verhalten, wenn es uns bereits „erwischt“ hat und was wir jetzt tun können, um einer Erkältung vorzubeugen.

Herr Schäfer, der Infektionsradar Deutschland zeigt an, dass die Zahl der erkälteten Mitbürger in den vergangenen Wochen ansteigt. Gibt es Grund zur Besorgnis, was beobachten Sie im Alltag in der Arztpraxis ?

Der Herbst beginnt wie in all den früheren Jahren, wenn man von Corona absieht. Die Sprechstunde füllt sich zusätzlich mit vielen Menschen, die an Erkältungssymptomen leiden. Wir fragen immer, ob ein Coronatest durchgeführt wurde, und bitten die Patienten, eine Maske zu tragen, wenn sie in die Praxis kommen. Wir führen in der Praxis auch Schnelltests durch, um Corona oder Influenza nachweisen zu können.

Herbstzeit ist Grippe- und Coronazeit. Foto: dpa

Wie kann ich mich ganz individuell auf die Erkältungszeit vorbereiten – Ernährung, Bewegung und Verhalten im Umgang mit anderen?

Gesunde, warme Ernährung – etwa lang gekochte, kräftige Suppen – und viel Bewegung an frischer Luft sind sinnvoll.

Wann und wem raten Sie zu einer Grippeschutzimpfung?

Alle Menschen ab 60 Jahren sowie alle Risikopatienten – Erkrankungen des Herzens, der Lunge, des Stoffwechsels oder Menschen, die Medikamente einnehmen, die das Immunsystem bremsen – sollten sich unbedingt impfen lassen. Aber auch Menschen, die viel Kontakt mit anderen haben, sollten sich impfen lassen.

Covid ist seit der Pandemie für viele Menschen mit Angst und Schrecken verbunden. Ist Covid wieder im Vormarsch? Mit welcher Variante werden wir es in Deutschland im Winter 2025/2026 zu tun haben? Welche Symptome hat sie?

Die Corona-Infektionen nehmen wieder zu. Die Symptome lassen sich von einem anderen Infekt nicht mehr unterscheiden. Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, Husten, Abgeschlagenheit, allgemeines Krankheitsgefühl – mit und ohne Fieber – können Symptome einer Corona-Infektion sein. Problematisch ist die Ansteckungsgefahr von gefährdeten Personen. Hier kann der Krankheitsverlauf, wie auch bei Influenza, deutlich schwerer verlaufen.

Gibt es dazu bereits einen speziellen Impfstoff?

Für Influenza und Corona wird der Impfstoff jedes Jahr neu angepasst. Das Virus verändert sich ständig, deshalb ist eine jährliche Impfung notwendig.

Viele Menschen sind durch die Pflicht-Impfungen aus den zurückliegenden, heftigen Covid-Jahren 2020 und 2021 impfmüde und wollen sich nicht mehr impfen lassen. Das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber – besteht dadurch nicht auch ein erhöhtes Risiko für die Gesellschaft allgemein?

Eine hohe Impfrate – der Anteil der Geimpften an der Gesamtbevölkerung – verhindert und verzögert die schnelle Ausbreitung einer Erkrankung.

Sind die Grippe- und auch die Covid-Impfung kostenpflichtig?

Die Impfungen sind kostenlos.

Sind diese Impfungen „nur“ in Arztpraxen möglich?

Ob die Impfung auch an anderen Orten durchgeführt wird, weiß ich nicht.

Anfang Oktober fand zum dritten Mal die „Lange Nacht“ des Impfens, bis 22 Uhr, statt. Sie wird bundesweit organisiert vom Bundesverband der Versorgungsapotheker. 140 Apotheken in ganz Deutschland haben offenbar an diesem niederschwelligen Angebot am 8. Oktober teilgenommen, zum Beispiel in Schorndorf. Eigentlich sind das wenige, warum? Wird eine solche Nacht in den kommenden Wochen wiederholt, gegebenenfalls in Arztpraxen?

Eine Planung für eine konzertierte Impfaktion ist mir nicht bekannt.

Die Deutschen sind ein reisefreudiges Volk. Es gibt Pflicht- und freiwillige Impfungen. Was raten Sie den Menschen vor Antritt einer Reise in der kalten Jahreszeit, auch innerhalb Deutschlands? Wie sollen sie sich bei Fernreisen verhalten?

Grippe- und Corona-Impfung sind ab Herbst immer sinnvoll, auch bei Reisen. Infektionen im Flugzeug, bei der Reise, sind nicht ungewöhnlich.

Sie haben neulich beim Seniorentag in Waiblingen zum Thema Impfen referiert. Ältere Menschen und Kinder gelten als besonders gefährdete Gruppen – was raten Sie ihnen?

Für Kinder ab dem 6. Lebensmonat – bei Vorerkrankung – ist die Impfung gegen Influenza und Corona angeraten. Eine generelle Impfempfehlung für gesunde Kinder besteht nicht.

Sollten wir künftig immer einen Coronatest in der Haus- und Reiseapotheke haben?

Bei jedem Infekt raten wir einen Test durchzuführen.

Wir erinnern uns noch gut an die Pflicht, Masken tragen zu müssen. Dadurch ist die Maske eher in Verruf geraten. Wann sollte ich sie dennoch auch künftig aufsetzen?

Masken verhindern Ansteckungen.