Warum gibt es in diesem Jahr in der Region Stuttgart so viele Wespen? Der Schädlingsbekämpfer Adrian Machal kennt die Gründe und gibt Tipps.
13.08.2025 - 14:05 Uhr
Vor einer Eisdiele in Marbach umschwirren Wespen die Gäste. Es sind etwa fünf – das kommt den Besuchern eigenartig vor. „So viele sind es sonst nicht“, sagt einer und versucht, sich die Insekten mit rudernden Armen vom Leib zu halten. Ein Anruf beim Experten bestätigt: In der Region Stuttgart sind derzeit erheblich mehr Wespen unterwegs als sonst.