Darum gibt es so wenige Fachkräfte in den Kitas

Aktuelle Zahlen der Bertelsmann-Stiftung zeigen, dass immer weniger Fachpersonal in den Kindergärten arbeitet. Ein Experte aus Stuttgart spricht im Interview über die Gründe, Auswirkungen und Gegenstrategien.

Alexandra Kratz 05.12.2024 - 15:17 Uhr

In den Kitas in Baden-Württemberg arbeiten immer weniger Fachkräfte. Das bestätigt nun auch das „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ der Bertelsmann-Stiftung. Demnach hatten im vergangenen Jahr nur noch in etwa jedem vierten Kita-Team mehr als 80 Prozent der Erzieherinnen und Erzieher einen einschlägigen Fachschulabschluss. 2017 waren es noch 39 Prozent. Der Anteil an Kita-Teams, in denen nur 50 bis unter 70 Prozent des pädagogischen Personals als Fachkraft qualifiziert sind, ist im selben Zeitraum von fast 28 Prozent im Jahr 2017 auf mehr als 37 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen. Hinzu kommt, dass Kita-Mitarbeitende gemäß der Studie immer häufiger ihren Job aufgeben und in eine andere Branche wechseln.