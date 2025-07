Tirol, Vorarlberg, Salzburg Innerhalb von zwei Tagen: Drei Deutsche in Österreichs Bergen tödlich verunglückt

In nur zwei Tagen sind in Österreichs Bergen drei Deutsche in den Tod gestürzt. Die Unglücke ereigneten sich in Tirol, Vorarlberg und in der Nähe von Salzburg. Wie konnte es zu der Serie von Bergunfällen kommen?