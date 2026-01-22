Ein Vortragsabend in Kernen widmet sich der Lebensgrundlage Boden. Experten beleuchten religiöse, wissenschaftliche und landwirtschaftliche Perspektiven und überraschende Einsichten.
22.01.2026 - 14:00 Uhr
Der Boden ist die Lebensgrundlage des Menschen – und Thema eines von Matthias Uhlig moderierten Vortragsabends, den die Ortsgruppe Kernen des BUND und die evangelische Gesamtkirchengemeinde am Dienstag, 27. Januar, im evangelischen Gemeindehaus in Rommelshausen, In den Kirchgärten 1, veranstalten.