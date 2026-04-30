Experten schlagen Alarm Leonberger Stadthalle muss dringend saniert werden
Um den Betrieb nicht zu gefährden, braucht der zentrale Veranstaltungsort ein bauliches Zukunftskonzept. Doch es gibt noch mehr Pläne rund um den Stadtpark.
Um den Betrieb nicht zu gefährden, braucht der zentrale Veranstaltungsort ein bauliches Zukunftskonzept. Doch es gibt noch mehr Pläne rund um den Stadtpark.
Die Geschichte der Stadthalle ist eine von großen wie unerfüllten Plänen. Die „gute Stube“ Leonbergs, wie sie mitunter verniedlichend genannt wird, ist schon mehr als das. Das Veranstaltungsgebäude am Rande des Stadtparks bietet rund 750 Sitzplätze, wobei der große Saal auch verkleinert werden kann.