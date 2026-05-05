Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vermutet nach dem tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung.

red/AFP 05.05.2026 - 11:50 Uhr

Nach dem tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von einer Übertragung von Mensch zu Mensch aus. „Wir vermuten, dass es bei sehr engem Kontakt eine Übertragung von Mensch zu Mensch gibt“, sagte die WHO-Epidemiespezialistin Maria Van Kerhove am Dienstag in Genf. Der erste auf dem Schiff erkrankte Passagier habe sich vermutlich infiziert, bevor er an Bord gegangen sei.