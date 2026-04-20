Seit Monaten analysiert eine Kommission für Familienministerin Prien, wie Teenager vor Risiken im «digitalen Raum» zu schützen sind. Ihr bisheriges Resümee: Einfache Lösungen gibt es nicht.
20.04.2026 - 08:15 Uhr
Berlin - Stundenlanges Chatten, Zocken und Scrollen: Vielen Eltern macht die Internetnutzung ihrer Kinder Sorge. Damit liegen sie nicht falsch, wie die Expertenkommission beim Bundesfamilienministerium jetzt in ersten Zwischenergebnissen bestätigt. Doch machen die Fachleute wenig Hoffnung auf einfache Lösungen, etwa in Form von Social-Media-Verboten für Kinder und Teenager. "Es ist zu kurz gesprungen, nur über Altersbeschränkungen nachzudenken", sagt der Kommissionsvorsitzende Olaf Köller.