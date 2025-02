Workshop zum Gemüseanbau im eigenen Garten in Rutesheim

Der Obst- und Gartenbauverein Rutesheim lädt am 21. Februar zu einem Workshop über Gemüseanbau im eigenen Garten ein. Expertenwissen und praktische Tipps stehen im Fokus.

Marius Venturini 17.02.2025 - 15:23 Uhr

Der Obst- und Gartenbauverein Rutesheim hat sich einen ausgewiesenen Experten für einen Workshop an Bord geholt: Michael Ernst, Direktor der Staatsschule für Gartenbau in Stuttgart-Hohenheim, widmet sich am Freitag, 21. Februar, dem Thema „Gemüseanbau im eigenen Garten und im Hochbeet“. Beginn ist um 18 Uhr im Veranstaltungsraum des Hagebaumarktes Bolay, Dieselstraße 11.