Hunderte Pager explodieren zeitgleich im Libanon. Medienberichten zufolge könnten Agenten Israels involviert sein. Der Hersteller der Geräte weist unterdessen eine Beteiligung von sich.

red/dpa 18.09.2024 - 09:19 Uhr

Nach der zeitgleichen Explosion Hunderter Funkempfänger im Libanon hat die in Taiwan ansässige Marke jener sogenannten Pager eine Verbindung zu dem Vorfall von sich gewiesen. Wie der Vorstand von Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, in Neu-Taipeh sagte, trugen die Geräte lediglich das Logo der Firma und wurden nicht von seinem Unternehmen in Taiwan gefertigt.