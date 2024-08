Explosion in Eislingen an der Fils

In der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es in einer Pizzeria im Landkreis Göppingen einen lauten Knall. Die Glasscheiben in den Fenstern zerspringen. Was ist passiert?

red 10.08.2024 - 13:33 Uhr

Unbekannte haben einen Brandanschlag auf eine Pizzeria in Eislingen an der Fils verübt. Nach Informationen unserer Zeitung detonierte in der Nacht auf Samstag gegen 01.40 Uhr mutmaßlich ein Molotowcocktail im Innenraum der Pizzeria D‘Onofrio in der Hauptstraße der 20 000-Einwohner-Stadt im Kreis Göppingen.