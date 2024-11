Nur Tage vor Beginn des G20-Gipfels in Brasilien hat ein Mann nach Behördenangaben versucht, mit Sprengstoff das Oberste Gericht in der Hauptstadt Brasília zu betreten und ist bei einer Explosion ums Leben gekommen. Die Vize-Gouverneurin sprach von „Suizid“.

red/AFP 14.11.2024 - 07:50 Uhr

Nur Tage vor Beginn des G20-Gipfels in Brasilien hat ein Mann versucht, mit Sprengstoff das Oberste Gericht in der Hauptstadt Brasília zu betreten, und ist dann bei einer Explosion ums Leben gekommen. Der Mann habe sich dem Gericht am Mittwoch genähert, „versuchte einzutreten, scheiterte und die Explosion ereignete sich am Eingang“, sagte die Vize-Gouverneurin von Brasília, Celina Leão. Es gebe keine Verletzten.