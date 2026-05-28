Erst kürzlich hatte es im Süden des Landes Feuergefechte zwischen den Streitkräften der USA und des Irans gegeben. Nun werden erneut nächtliche Explosionen gemeldet.

dpa 28.05.2026 - 01:28 Uhr

Teheran - Aus dem Süden des Irans werden erneut Explosionen gemeldet. Östlich der Stadt Bandar Abbas an der Straße von Hormus seien drei Explosionen zu hören gewesen, meldete die iranische Nachrichtenagentur Fars in der Nacht auf der Plattform Telegram. Der Grund dafür war zunächst unklar, genauso wie der genaue Ort der Zwischenfälle, hieß es. Die Luftverteidigung sei aktiviert worden.