US-Präsidentenwahl entscheidend für Wirtschaft in Baden-Württemberg

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ist für die Exportwirtschaft in Baden-Württemberg von besonderem Interesse. Denn die USA bleiben, trotz rückläufiger Exporte, das wichtigste Zielland der südwestdeutschen Warenausfuhren.

red/epd 31.10.2024 - 12:58 Uhr

. Die südwestdeutsche Exportwirtschaft hat von Januar bis August 2024 Waren im Wert von rund 23,7 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten exportiert. Wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg (Stuttgart) am Donnerstag mitteilte, entspricht der Wert etwa 14 Prozent des Gesamtexportes. Die USA blieben somit trotz rückläufiger Tendenz (- 3,0 Prozent/2024) das wichtigste Zielland südwestdeutscher Warenausfuhren, heißt es in der Mitteilung.