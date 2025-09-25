Die Nazis haben ihre Kunst verboten und beschlagnahmt. Mannheim zeigt nun einige dieser Werke. Aber die Expressionisten hatten selbst ihre Schattenseiten.
25.09.2025 - 15:03 Uhr
Natürlich könnte man sagen: Baumstämme sind doch nicht rot. Oder Frauen – ihre Haut mag strahlend weiß wirken, aber sicher nicht grün wie Büsche oder Blätter. Die Maler des Expressionismus gingen kühn ans Werk, malten knallorange Baumkronen und lilafarbene Wolken oder auch Körper, die so eckig sind, als wären sie mit dem Lineal gezeichnet. Schaut so die Wirklichkeit aus? Natürlich nicht.