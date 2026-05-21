In Berlin, Hamburg, Dresden und 14 weiteren Städten leuchtet das Wasser von manchen Brunnen grün. Damit protestieren Aktivisten gegen die Gaspolitik der Bundesregierung.
Dresden - Aus Protest gegen die Gaspolitik der Bundesregierung haben Aktivisten der Protestbewegung Extinction Rebellion in zahlreichen Städten das Wasser von Brunnenanlagen grün gefärbt. Betroffen sind nach Angaben der Protestbewegung Brunnenanlagen in 17 Städten, darunter Berlin, Hamburg, München, Dresden und Köln. Extinction Rebellion bezeichnet es als Kunstaktion. Es gehe darum, auf den zerstörerischen Fokus auf Gas als Energieträger aufmerksam machen.