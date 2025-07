Extreme Hitze in Stuttgart: Hier gibt es kostenlos Trinkwasser in der Stadt

In Stuttgart gibt es 115 Brunnen, aus denen kostenlos Trinkwasser sprudelt – an diesem Mittwoch kommt noch ein weiterer hinzu. Wir zeigen, wo man sich erfrischen kann.

Die Hitzewelle hat Stuttgart fest im Griff. Gerade für ältere Menschen, Kinder und Kranke kann der Gang durch die Innenstadt bei Temperaturen jenseits der 30 Grad zur Belastung werden. Viel trinken ist da unerlässlich. Was viele nicht wissen: Es muss nicht das teure Wasser aus dem Supermarkt sein. In Stuttgart steht Trinkwasser an vielen Stellen kostenlos zur Verfügung. Wer seine Wasserflasche dabei hat, kann sie an 115 Trinkbrunnen auffüllen. Und an diesem Mittwoch kommt noch ein 116. hinzu: um 11.30 Uhr wird das Wasser auf dem Bahnhofsvorplatz in Stuttgart-Vaihingen freigeschaltet. Den Trinkbrunnen hat die Stiftung „Stuttgarter Brünnele“ mitfinanziert.