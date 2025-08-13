Der DWD ruft für Mittwoch und Donnerstag teils die höchste Hitzewarnstufe in Baden-Württemberg aus – betroffen sind viele Regionen.
13.08.2025 - 13:00 Uhr
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch, 13. August, und Donnerstag, 14. August, amtliche Hitzewarnungen für zahlreiche Regionen in Baden-Württemberg herausgegeben. Während am Mittwoch vor allem eine starke Wärmebelastung erwartet wird, gilt am Donnerstag in vielen Gebieten die höchste Warnstufe „Extreme Wärmebelastung“. Betroffen sind vor allem Lagen bis 400 Meter Höhe, vereinzelt auch bis 800 Meter.