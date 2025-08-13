Der DWD ruft für Mittwoch und Donnerstag teils die höchste Hitzewarnstufe in Baden-Württemberg aus – betroffen sind viele Regionen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch, 13. August, und Donnerstag, 14. August, amtliche Hitzewarnungen für zahlreiche Regionen in Baden-Württemberg herausgegeben. Während am Mittwoch vor allem eine starke Wärmebelastung erwartet wird, gilt am Donnerstag in vielen Gebieten die höchste Warnstufe „Extreme Wärmebelastung“. Betroffen sind vor allem Lagen bis 400 Meter Höhe, vereinzelt auch bis 800 Meter.

Warnung für Mittwoch: Starke Wärmebelastung

Am Mittwoch wird in vielen Landkreisen und Städten eine gefühlte Temperatur von über 32 Grad erwartet, teils verbunden mit geringer nächtlicher Abkühlung. Diese Wetterlage kann insbesondere ältere und pflegebedürftige Menschen stark belasten. Der DWD empfiehlt, körperliche Anstrengungen zu vermeiden, viel zu trinken und kühle Räume aufzusuchen.

Betroffen am Mittwoch sind unter anderem:

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg (zusätzliche Belastung durch warme Nächte in Freiburg)

Kreis Emmendingen

Ortenaukreis

Kreis Rastatt (bis 800 m)

Stadt Baden-Baden (bis 800 m)

Kreis und Stadt Karlsruhe (zusätzliche Belastung durch warme Nächte in Karlsruhe)

Enzkreis und Stadt Pforzheim (zusätzliche Belastung durch warme Nächte in Pforzheim)

Stadt Stuttgart (zusätzliche Belastung durch warme Nächte in Stuttgart)

Kreis Ludwigsburg

Kreis und Stadt Heilbronn (zusätzliche Belastung durch warme Nächte in Heilbronn)

Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg (zusätzliche Belastung durch warme Nächte in Heidelberg)

Neckar-Odenwald-Kreis

Hohenlohekreis

Warnung für Donnerstag: Extreme Wärmebelastung

Am Donnerstag steigen die Temperaturen weiter an. In vielen Regionen wird eine gefühlte Temperatur von über 38 Grad erwartet – die höchste Warnstufe des DWD. Besonders in dicht bebauten Stadtgebieten kann die Hitze aufgrund fehlender nächtlicher Abkühlung noch belastender wirken.

Betroffen am Donnerstag sind:

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg (zusätzliche Belastung in Freiburg)

Kreis Emmendingen

Ortenaukreis

Kreis Rastatt

Stadt Baden-Baden

Kreis und Stadt Karlsruhe (zusätzliche Belastung in Karlsruhe)

Enzkreis und Stadt Pforzheim (zusätzliche Belastung in Pforzheim)

Stadt Stuttgart (zusätzliche Belastung in Stuttgart)

Kreis Ludwigsburg

Kreis und Stadt Heilbronn (zusätzliche Belastung in Heilbronn)

Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg (zusätzliche Belastung in Heidelberg)

Neckar-Odenwald-Kreis

Hohenlohekreis

Gesundheitliche Risiken und Verhaltenstipps

Die Kombination aus hohen Temperaturen und geringen Abkühlungen in der Nacht kann zu ernsten Gesundheitsproblemen führen – von Kreislaufbeschwerden über Erschöpfung bis hin zu Hitzschlag. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Säuglinge, Kleinkinder und Menschen mit Vorerkrankungen. Empfehlungen des DWD: