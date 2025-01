Donald Trump ist zurück – und mit ihm die Befürchtung, dass der Rechtsextremismus in den USA wieder Aufwind erhalten könnte. Die Mitglieder einiger Gruppen hat er höchstpersönlich begnadigt.

dpa 24.01.2025 - 22:12 Uhr

Washington - Seit der Vereidigung von Präsident Donald Trump sind verschiedene rechtsradikale Gruppen in den USA mit öffentlichen Aktionen in Erscheinung getreten. In der Hauptstadt Washington inszenierten sich Mitglieder der rechtsextremen Gruppe "Patriot Front" am Rande einer Demonstration von Abtreibungsgegnern. Uniform gekleidet posierten sie mit amerikanischen Flaggen, anderen Emblemen und einer Jesus-Abbildung vor dem historischen Washington Monument. Die "Patriot Front" propagiert rassistische, xenophobe und antisemitische Ideologien.