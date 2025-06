Extremismus: Strobl warnt vor russischen „Wegwerfagenten“

Sie begehen die Taten teilweise, ohne dass sie überhaupt wissen, in wessen Auftrag sie handeln: Russland greife verstärkt auf neue Methoden zurück, warnt Innenminister Thomas Strobl (CDU) in dem am Donnerstag veröffentlichten baden-württembergischen Verfassungsschutzbericht. So genannte „Wegwerfagenten“ oder „Low-Level-Agenten“ würden angeheuert, die gegen Bezahlung Sabotageakte verüben.