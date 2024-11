Nicola Wulf aus Steinheim an der Murr ist erst 17 Jahre alt, zählt aber schon zu den besten Ninja-Frauen in Deutschland. Nun ist sie erstmals bei der TV-Show für Erwachsene dabei – und hat sich dafür einiges vorgenommen.

Christian Kempf 13.11.2024 - 20:00 Uhr

Sie hat vor einigen Jahren bereits bei der Kinder-Variante ihr Glück versucht, aber schon damals davon geträumt, bei den Erwachsenen mitmischen zu dürfen. Nun war es endlich so weit: Nicola Wulf aus Steinheim an der Murr durfte bei der RTL-Show Ninja Warrior Germany an den Start gehen. Und die Schülerin vom Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium wollte bei ihrer Premiere nicht nur in die Kameras winken. Sie hatte sich vor der Aufzeichnung der Sendung vorgenommen, „so weit wie möglich zu kommen, da ich sportlich gesehen ja auch das Potenzial dazu habe“. Was daraus in der Vorrunde wurde, ist am Freitag bei RTL zu sehen. Die Sendung kann zudem bereits bei RTL+ gestreamt werden.