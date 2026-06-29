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  6. Hitze legt auch die Leichtathletik lahm

Extremwetter im Sport Hitze legt auch die Leichtathletik lahm

Extremwetter im Sport: Hitze legt auch die Leichtathletik lahm
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Die große Hitze hat am Wochenende auch die Leichtathletik ausgebremst. Foto: oh

Wegen der extremen Wetterlage fallen zahlreiche Meisterschaften und Meetings aus. Besonders die Absage der Süddeutschen Meisterschaften trifft viele Jugendathleten.

Hitze sei das gefährlichste Unwetter, die Dramatik sei oft nicht erkennbar, weil man die Gefahr nicht sehe: Mit dieser Aussage will Meteorologe Sven Plöger angesichts der extremen Omega-Wetterlage die Menschen und damit auch die Sportwelt sensibilisieren. Seit rund zehn Tagen belastet ein sogenannter Heat Dome, der heiße Luftmassen wie ein Deckel über Deutschland gefangen hält, den Alltag und führt sportartübergreifend reihenweise zu Trainingsausfällen.

 

Ratingen bleibt die Ausnahme

Die Verbände haben spät, aber doch noch rechtzeitig vor dem Wochenende auf das meteorologische Phänomen reagiert und nahezu sämtliche Meisterschaften und Meetings abgesagt. In dieser flächendeckenden Dimension ist das ein Novum in der Geschichte der deutschen Leichtathletik. Eine Ausnahme bildete Ratingen, wo sich die besten Zehnkämpfer – darunter Weltmeister Leo Neugebauer – sowie die Siebenkämpferinnen für die Europameisterschaften in Birmingham vom 10. bis 16. August in Stellung brachten. Ein spezielles Hitzeschutzkonzept sorgte dort für präventiven Gesundheitsschutz für Sportlerinnen, Sportler und Zuschauer.

Süddeutsche Meisterschaften fallen aus

Die Absage der Süddeutschen Meisterschaften der U20 und U16 in Kitzingen durch den Süddeutschen Leichtathletik-Verband gemeinsam mit den Landesverbänden wiegt für die rund 1000 gemeldeten Athletinnen und Athleten besonders schwer. Das Wochenende hätte eigentlich das Ende des offiziellen Qualifikationszeitraums für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Bochum-Wattenscheid vom 10. bis 12. Juli markiert. Die Absage basiert auf offiziellen Warnungen des Bayerischen Sportärzteverbandes und des Deutschen Wetterdienstes vor extremer körperlicher Belastung und gefährlicher UV-Strahlung. Damit war es eine Entscheidung der Vernunft und der Fürsorgepflicht. Für Ärger sorgte allerdings der Zeitpunkt: Viele Hotelbuchungen ließen sich nicht mehr kostenfrei stornieren.

Betroffen von den Absagen waren auch die Baden-Württembergischen Masters-Meisterschaften in Heidenheim und die Regionalmeisterschaften im Wurf in Balingen-Ostdorf.

DLV schafft Sonderregelung

Die Verbände reagieren auf die Situation mit unterschiedlichen Strategien. Während die Süddeutschen Meisterschaften komplett ausfallen und durch ein Sonder-Qualifikationsfenster des DLV ersetzt werden, bemühen sich die Landesverbände um Ersatztermine im Spätsommer für die regionalen Titelkämpfe. Für die Süddeutschen Meisterschaften ist dies nicht möglich, da der Terminkalender der zweiten Sommerhälfte durch nationale Titelkämpfe und internationale Höhepunkte bereits ausgelastet ist.

Um die betroffenen Athletinnen und Athleten, von denen etliche auch aus dem Leichtathletikkreis Esslingen kommen, vor sportlichen Nachteilen zu schützen, hat der DLV eine Ausnahmeregelung beschlossen: Gemeldete Sportlerinnen und Sportler erhalten eine kostenfreie Nachmeldefrist bis 5. Juli und können ihre Qualifikationsleistungen bei kurzfristig angesetzten oder verbleibenden Meetings nachholen. „Wir wollen flexibel und im Sinne des Athleten handeln und sicherstellen, dass sportliche Leistungen und nicht außergewöhnliche Wetterbedingungen über die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften entscheiden“, erklärt Sven Schröder, DLV-Direktor Events.

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Für alle bisher regulär Qualifizierten bleibt der Meldeschluss für die Deutschen Jugendmeisterschaften am 28. Juni um 23.59 Uhr bestehen. Für die Masters-DM gelten auch die erbrachten Leistungen aus der Hallensaison 2026 sowie der gesamten Freiluftsaison 2025.

Im Regelwerk des DLV gibt es keine starre, automatisierte Temperatur-Obergrenze für eine Absage. Es existieren jedoch verbindliche präventive Richtlinien und Hitzeschutzbestimmungen, besonders für stadionferne Veranstaltungen wie Straßen-, Cross- und Bergläufe.

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