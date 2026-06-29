Extremwetter im Sport Hitze legt auch die Leichtathletik lahm
Wegen der extremen Wetterlage fallen zahlreiche Meisterschaften und Meetings aus. Besonders die Absage der Süddeutschen Meisterschaften trifft viele Jugendathleten.
Wegen der extremen Wetterlage fallen zahlreiche Meisterschaften und Meetings aus. Besonders die Absage der Süddeutschen Meisterschaften trifft viele Jugendathleten.
Hitze sei das gefährlichste Unwetter, die Dramatik sei oft nicht erkennbar, weil man die Gefahr nicht sehe: Mit dieser Aussage will Meteorologe Sven Plöger angesichts der extremen Omega-Wetterlage die Menschen und damit auch die Sportwelt sensibilisieren. Seit rund zehn Tagen belastet ein sogenannter Heat Dome, der heiße Luftmassen wie ein Deckel über Deutschland gefangen hält, den Alltag und führt sportartübergreifend reihenweise zu Trainingsausfällen.