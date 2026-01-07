Extremwinter Als Europa zu Eis erstarrt ist
Zweistellige Minusgrade sind in unseren Breitengraden eine Seltenheit. Doch anno 1709 war es weitaus frostiger. Jene Zeit ist als „Großer Winter“ in die Geschichtsbücher eingegangen.
Wer im Moment fröstelt, dem sei gesagt: Es herrschen gerade milde Temperaturen, verglichen mit dem Januar anno 1709, der als „Großer Winter“ in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Andere sprechen von „Jahrtausendwinter“. Das Wissenschaftsmagazin „New Science“ schreibt von dem „Jahr, in dem Europa zu Eis erstarrt ist“. Jedenfalls gilt der Winter 1709 als der kälteste der vergangenen 500 Jahre.