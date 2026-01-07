Extremwinter: Als Europa zu Eis erstarrt ist

Wer im Moment fröstelt, dem sei gesagt: Es herrschen gerade milde Temperaturen, verglichen mit dem Januar anno 1709, der als „Großer Winter“ in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Andere sprechen von „Jahrtausendwinter“. Das Wissenschaftsmagazin „New Science“ schreibt von dem „Jahr, in dem Europa zu Eis erstarrt ist“. Jedenfalls gilt der Winter 1709 als der kälteste der vergangenen 500 Jahre.

Thermometer-Pionier aus Tübingen In Berlin wurden am Morgen des 10. Januars jenes Jahres Temperaturen gemessen, die etwa minus 30 Grad Celsius entsprechen, so ein Forschungsbericht des Meteorologen Walter Lenke von 1964. „Die Kälte der ersten Januarhälfte 1709 muss in den meisten europäischen Ländern ungeheuer gewesen sein“, bilanziert er. Der Wissenschaftler drückt sich so vorsichtig aus, weil es aus jenem frostigen Winter zwar Messungen von 15 Thermometern gibt. Die waren aber nicht so verlässlich wie heutige Messgeräte – manche schlicht „mit blauem Liqueur“ gefüllt, wie eines, das der Naturforscher Balthasar Mentzer in Hamburg benutzt hat. Zu den Pionieren der Temperaturmessung zählt der Tübinger Forscher Rudolph Jakob Camerarius, der bis 1717 Messwerte verzeichnet hat. Seine „Beobachtungstagebücher“ aus jener Zeit lassen sich indes nicht mehr auffinden.

Aus zeitgenössischen Berichten über den „Großen Winter“ ist allerdings überliefert, dass binnen weniger Tage die Flüsse zugefroren sind. Die Ostsee ließ sich zu Fuß überqueren. Der Gardasee fror erstmals seit Menschengedenken komplett zu, die Lagune und die Kanäle von Venedig erstarrten zu Eis. In den Kellern gefror der Wein. Der Frost sprengte Bäume. Ganze Schafherden erfroren – oder wurden von den Wölfen gefressen, die zu Tausenden aus dem Osten einwanderten.