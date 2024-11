Das Klinikum Stuttgart erreicht Platz zwölf im „Focus Klinikranking“ und überholt 26 Unikliniken. Auch drei weitere Stuttgarter Häuser zählen zu Deutschlands Top-100.

SWMN 19.11.2024 - 09:30 Uhr

Mit dem Klinikum Stuttgart, dem Robert-Bosch-Krankenhaus, dem Marienhospital und dem Diakonie-Klinikum befinden sich gleich vier Stuttgarter Krankenhäuser unter den Top-100. „Das hervorragende Abschneiden der Stuttgarter Krankenhäuser zeigt das auch in der Breite überdurchschnittlich hohe medizinische Niveau in unserer Stadt“, freut sich Krankenhausbürgermeister Thomas Fuhrmann. Auch im Vergleich der Bundesländer schneidet der Südwesten herausragend ab. Fünf der deutschlandweit besten 13 Plätze werden von den vier Uniklinika in Baden-Württemberg und dem Klinikum Stuttgart belegt.