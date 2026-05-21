Die Auslosung des 47. EZ-Fußballpokals ergibt eine starke Gruppe B, eine Gruppe mit Ostfildern-Derbys und das Duell FV Plochingen gegen FV Neuhausen.
Manfred Weis, der Fußball-Abteilungsleiter des diesjährigen Ausrichters TB Ruit hatte höchstselbst in den Lostopf gegriffen – und vor allem, welche Teams von ihm in die Gruppe C gelost wurden, zauberte ihm ein Grinsen ins Gesicht. „Da haben wir fast einen Ostfilderner Pokal, es fehlt nur noch die Mannschaft von Nellingen“, sagt er. Die Auslosung des 47. EZ-Fußballokals vom 29. Juli bis 1. August auf der Ruiter Anlage in den Talwiesen ergab ein Aufeinandertreffen der drei Ostfildern-Clubs TSV Scharnhausen, TV Kemnat und eben TB Ruit gemeinsam mit dem Favoriten TSV Berkheim. Die stärkste Gruppe des Traditionsturniers, das wieder von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unterstützt wird, dürfte die mit dem Buchstaben B mit dem TSV Denkendorf, der TSG Esslingen, dem TSV Deizisau und dem TSVW Esslingen sein.