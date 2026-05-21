Manfred Weis, der Fußball-Abteilungsleiter des diesjährigen Ausrichters TB Ruit hatte höchstselbst in den Lostopf gegriffen – und vor allem, welche Teams von ihm in die Gruppe C gelost wurden, zauberte ihm ein Grinsen ins Gesicht. „Da haben wir fast einen Ostfilderner Pokal, es fehlt nur noch die Mannschaft von Nellingen“, sagt er. Die Auslosung des 47. EZ-Fußballokals vom 29. Juli bis 1. August auf der Ruiter Anlage in den Talwiesen ergab ein Aufeinandertreffen der drei Ostfildern-Clubs TSV Scharnhausen, TV Kemnat und eben TB Ruit gemeinsam mit dem Favoriten TSV Berkheim. Die stärkste Gruppe des Traditionsturniers, das wieder von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unterstützt wird, dürfte die mit dem Buchstaben B mit dem TSV Denkendorf, der TSG Esslingen, dem TSV Deizisau und dem TSVW Esslingen sein.

In der Gruppe D gibt es die interessante Konstellation mit dem Duell des Titelverteidigers FV Plochingen mit dem als Landesligist höchstklassigsten Team FV Neuhausen. Im vergangenen Jahr war für den FVN, der mit seinem neuen Trainer Luis Miguel Rodrigues anreisen wird, im Viertelfinale mit 0:5 gegen Denkendorf Schluss – weil die Neuhausener parallel im WFV-Pokal gefordert waren und am Finaltag ihre zweite Mannschaft nach Reichenbach schicken mussten.

Der Gastgeber TB Ruit nimmt sich viel vor

Die „Todesgruppe“ – diesen Begriff braucht es irgendwie bei jeder Gruppenauslosung – ist aber die Gruppe B. Denkendorf als in der kommenden Runde noch ambitionierterer Bezirksligist, die beiden kräftig um den Aufstieg dorthin kämpfenden Kreisliga-A-Teams TSG Esslingen und TSV Deizisau sowie der wahrscheinlich dann Kreisliga-A-Aufsteiger TSVW Esslingen – das hat was und verspricht Spannung. Oder wie es TBR-Fußballchef Weis sagt: „Die Gruppe sticht hervor mit ziemlich starken Mannschaften.“

Foto: Robin Rudel

FV Neuhausen gilt beim EZ-Fußballpokal als Top-Favorit

Die Ruiter selbst haben sich als Gastgeber sowohl organisatorisch als fußballerisch einiges vorgenommen. „Wir haben einiges vor in der neuen Saison. Wir haben sehr viele junge Spieler dabei, die heiß sind. Wenn alles einigermaßen gut läuft, können wir auch für eine Überraschung sorgen“, sagt Weis und auch sein Kapitän Dirk Schimmele äußert sich zuversichtlich: „Das Ziel ist definitiv, den Samstag zu erreichen. Wenn man die Mannschaften anschaut, haben wir auf jeden Fall eine Chance, weiterzukommen“, sagt er, sieht den Vorjahresfinalisten Berkheim bei allen Abstiegssorgen des Teams zurzeit in der Bezirksliga dennoch als Gruppenfavoriten und freut sich „auf schöne Spiele“.

Der Spielplan des 47. EZ-Fußballokals steht. Foto: oh

Gibt es eine Überraschung?

Schimmele findet ansonsten in Bezug auf den möglichen Turniersieg: „Die Bezirksligisten können es alle schaffen, vielleicht auch ein A-Ligist als Überraschung, aber Neuhausen ist der Top-Favorit.“ Weis hat die Denkendorfer auf der Rechnung, „Deizisau hat Ansprüche, man darf den TSV RSK nie vergessen. Und ich denke, es sind vom einen oder anderen Underdog aus der Kreisliga A oder auch von Wäldenbronn als vermutlichem Aufsteiger aus der Kreisliga B richtig gute Ergebnisse zu erwarten“.

All diese Aussagen zeigen: Die Gruppen, die Manfred Weis ausgelost hat, versprechen spannende Spiele und ein interessantes Turnier – typisch EZ-Fußballpokal eben.