Das Teilnehmerfeld des 47. EZ-Fußballpokals in Ruit steht. Der FV Plochingen will erst den Klassenverbleib schaffen und dann den Titel verteidigen.
Abstiegskampf ist anstrengend. Wenn vom 29. Juli bis zum 1. August der 47. EZ-Fußballpokal in Ruit gespielt wird, dann wissen die Fußballer, die momentan noch für den Verbleib in ihrer aktuellen Klasse rackern, ob sie es geschafft haben. Spätestens dann wird nach vorne geschaut. Das Teilnehmerfeld des Turniers, das wieder von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unterstützt wird, steht. Und nicht nur beim Titelverteidiger FV Plochingen und dem diesjährigen Ausrichter TB Ruit, die beide eben noch im Abstiegskampf der Bezirks- beziehungsweise der Kreisliga A stecken, haben sie sich dafür viel vorgenommen.