Der 47. EZ-Fußballpokal wird vom 29. Juli bis 1. August beim TB Ruit ausgetragen. Die Anmeldephase läuft. Titelverteidiger ist der FV Plochingen.

Die Saison der Amateurfußballer biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Die Kicker geben alles, um ihre Ziele zu erreichen. Das ist auch bei denen des TB Ruit so, die in der Kreisliga A nicht in den Abstiegsstrudel geraten wollen. Gleichzeitig bereitet sich der Verein auf die Ausrichtung des 47. EZ-Fußballpokals vor. Denn der, erneut unterstützt von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, ist vom 29. Juli bis zum 1. August auf der Sportanlage Talwiesen zu Gast. Die Ruiter wollen also zunächst den Klassenverbleib feiern und dann gemeinsam mit der Fußball-Familie des EZ-Landes ein fröhliches Sportfest – und dazu noch den 60. Geburtstag der Fußball-Abteilung des TBR. Die Anmeldephase für das Traditionsturnier läuft.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Vorschau FCE will sich nicht selber abschießen Trotz sechs Niederlagen bleibt Esslingen Coach Dominik Eitel optimistisch. In der Bezirksliga gehen die Derbywochen weiter. Auffällig beim diesjährigen EZ-Pokal-Ausrichter: Im Organisationsteam steckt viel aktiver Fußball drin. Es engagieren sich einige Leute, die in einer der Mannschaften kicken oder an der Seitenlinie stehen, unter anderem Trainer Pascal Rückle und Kapitän Dirk Schimmele. Den berühmten Hut aber hat Abteilungsleiter Manfred Weis auf. „Mit unseren 60 Jahren haben wir eine schöne Tradition und wir sind gut aufgestellt, wir haben etwa alle Jugendklassen besetzt“, sagt er stolz und freut sich, „dass bald unsere Freunde aus dem Verbreitungsgebiet der Eßlinger Zeitung bei uns zu Gast sind.“ Ein gutes Verhältnis zu den anderen Vereinen ist den Ruitern wichtig, auch und gerade zu denen aus den anderen Ostfilderner Stadtteilen TSV Scharnhausen, TV Nellingen und TV Kemnat. Die Nellinger und Kemnater treten ebenfalls in der Kreisliga A an, die Kemnater allerdings in der Staffel 2 des Nachbarbezirks Stuttgart/Böblingen.

Die Vertreter der Vereine haben in diesen Tagen eine E-Mail in ihrem Postfach mit den Anmeldeformalitäten. Auf einen Meldeschluss wurde diesmal verzichtet – einfach deshalb, weil das Teilnehmerfeld in den vergangenen Jahren ruckzuck und damit lange vorher voll war. Der EZ-Pokal ist attraktiv, für die Fans als Treffpunkt der Szene und für die Trainer sowie ihre Teams als ideale Vorbereitung auf die Saison. Eine knappe Woche nach dem Finale des EZ-Pokals feiert der Supercup des Bezirks Neckar/Fils mit dem Duell zwischen dem Bezirksliga-Meister und dem Bezirkspokal-Sieger seine Premiere, eine weitere Woche später wird die 1. Runde des neuen Bezirkspokals ausgespielt. Am 30. August starten die Bezirksliga und die Spielklassen darunter in die Saison – inklusive der neu eingeführten Kreisliga C.

Wer mitspielen will, muss schnell sein

Wer in Ruit dabei sein will, sollte mit der Anmeldung also nicht zögern. Das Teilnehmerfeld ist auf 16 Mannschaften beschränkt und kann auch nicht, wie schon geschehen, auf 20 aufgestockt werden. Denn dazu bräuchte es zwei Plätze mit Flutlichtanlage, die in Ruit nicht vorhanden sind.

Insgesamt aber dürfen sich die Kicker und Fans jetzt schon auf ein Fußballfest auf einer sehr schönen Anlage freuen – und natürlich auf spannende Spiele. Anfang August 2025 standen sich in Reichenbach die Bezirksligisten TSV Berkheim und FV Plochingen im Finale gegenüber. In einem aufgrund sturzflutartiger Regenfälle zwei Stunden verspätet angepfiffenen und sehr sehenswerten Spiel setzen sich die Plochinger durch ein Tor von Steven Schötz mit 1:0 durch. Das Elfmeterschießen um Platz drei zwischen dem Bezirksligisten TSV Denkendorf und der TSG Esslingen aus der Kreisliga A fiel ausnahmsweise und buchstäblich ins Wasser.

Das Wetter kann niemand beeinflussen, aber die Vorfreude auf den 47. EZ-Fußballpokal beginnt bereits jetzt zu steigen. Wenn er angepfiffen wird, wissen die Fußballer auch, ob es geklappt hat mit dem Erreichen ihrer Ziele für die laufende Saison.