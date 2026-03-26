Der 47. EZ-Fußballpokal wird vom 29. Juli bis 1. August beim TB Ruit ausgetragen. Die Anmeldephase läuft. Titelverteidiger ist der FV Plochingen.
Die Saison der Amateurfußballer biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Die Kicker geben alles, um ihre Ziele zu erreichen. Das ist auch bei denen des TB Ruit so, die in der Kreisliga A nicht in den Abstiegsstrudel geraten wollen. Gleichzeitig bereitet sich der Verein auf die Ausrichtung des 47. EZ-Fußballpokals vor. Denn der, erneut unterstützt von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, ist vom 29. Juli bis zum 1. August auf der Sportanlage Talwiesen zu Gast. Die Ruiter wollen also zunächst den Klassenverbleib feiern und dann gemeinsam mit der Fußball-Familie des EZ-Landes ein fröhliches Sportfest – und dazu noch den 60. Geburtstag der Fußball-Abteilung des TBR. Die Anmeldephase für das Traditionsturnier läuft.