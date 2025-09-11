Die Europäische Zentralbank setzt ihren Kurs fort und belässt die Zinsen unverändert, trotz neuer Inflations- und Wachstumsprognosen. Das Wichtigste im Überblick.

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Der Einlagensatz bleibt bei 2,00 Prozent, der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte bei 2,15 Prozent und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 2,40 Prozent. Die Notenbank sieht die Inflation weiterhin nahe am mittelfristigen Ziel von zwei Prozent. Für 2025 rechnen die Fachleute der EZB mit einer Teuerung von 2,1 Prozent, 2026 soll sie bei 1,7 Prozent liegen, 2027 bei 1,9 Prozent. Die Prognose für die Inflation ohne Energie und Lebensmittel bleibt nahezu unverändert.

 

Das Wirtschaftswachstum wird für 2025 mit 1,2 Prozent etwas höher eingeschätzt als bisher (0,9 Prozent). Für 2026 rechnet die EZB dagegen nur noch mit einem Plus von 1,0 Prozent, 2027 mit 1,3 Prozent. Künftige Zinsentscheidungen sollen nach Angaben des Rats jeweils von Sitzung zu Sitzung fallen und sich an den aktuellen Konjunktur- und Inflationsdaten orientieren. Die Bestände der Anleihekaufprogramme APP und PEPP werden weiter schrittweise reduziert.

EZB-Zinsentscheid heute: Uhrzeit und Ablauf

  • 14:15 Uhr: Veröffentlichung der Zinsentscheidung (Einlagesatz, Hauptrefinanzierungssatz, Spitzenrefinanzierungssatz).
  • 14:45 Uhr: Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Livestream.
  • 15:45 Uhr: Veröffentlichung der neuen makroökonomischen Prognosen für den Euroraum.