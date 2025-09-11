Die Europäische Zentralbank setzt ihren Kurs fort und belässt die Zinsen unverändert, trotz neuer Inflations- und Wachstumsprognosen. Das Wichtigste im Überblick.

Matthias Kemter 11.09.2025 - 14:28 Uhr

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Der Einlagensatz bleibt bei 2,00 Prozent, der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte bei 2,15 Prozent und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 2,40 Prozent. Die Notenbank sieht die Inflation weiterhin nahe am mittelfristigen Ziel von zwei Prozent. Für 2025 rechnen die Fachleute der EZB mit einer Teuerung von 2,1 Prozent, 2026 soll sie bei 1,7 Prozent liegen, 2027 bei 1,9 Prozent. Die Prognose für die Inflation ohne Energie und Lebensmittel bleibt nahezu unverändert.