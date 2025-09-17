Christine Lagarde eröffnet heute die EZB-Jahresforschungskonferenz in Frankfurt. Per Livestream können Interessierte ab 9:30 Uhr live dabei sein. Im Fokus: die provokante Frage, wie anfällig das Finanzsystem für die nächste Krise ist.
17.09.2025 - 09:48 Uhr
Heute startet in Frankfurt die 10. Annual Research Conference der Europäischen Zentralbank (EZB). Die zweitägige Veranstaltung wird gemeinsam mit der Stanford University’s Hoover Institution organisiert und steht unter dem Titel „The Next Financial Crisis?“. Mit dabei sind internationale Wissenschaftler, Notenbanker und Aufseher. Zum Auftakt sprach EZB-Präsidentin Christine Lagarde.