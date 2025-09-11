Heute entscheidet die EZB über den Leitzins und Millionen Augen sind auf Frankfurt gerichtet. Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream und erfahren Sie, was das für Inflation, Kredite und Sparzinsen bedeutet.
11.09.2025 - 10:40 Uhr
Heute richtet sich der Blick der Finanzmärkte nach Frankfurt. Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt ihre Entscheidung zu den Leitzinsen bekannt. Die Beschlüsse werden traditionell im EZB-Livestream übertragen, samt anschließender Pressekonferenz mit Präsidentin Christine Lagarde. Hier können Sie die Veranstaltung direkt live verfolgen: