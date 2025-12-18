Nach der FED-Sitzung der letzten Woche blickt die Finanzwelt heute nach Frankfurt auf den Zinsentscheid der EZB. Das Wichtigste zum heutigen Termin im Überblick.

Heute entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) erneut über den Leitzins im Euroraum. Die Veröffentlichung ist für 14:15 Uhr angesetzt, gefolgt von einer Pressekonferenz um 14:45 Uhr mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die Pressekonferenz kann im Livestream über den YouTube-Kanal der EZB mitverfolgt werden. Was erwartet die Finanzmärkte?

Erklärung zum Zinsentscheid ab 14:45 Uhr Beim Zinsentscheid legt der EZB-Rat die Leitzinsen fest. Eine Änderung des Einlagesatzes von 2,0 % wird aktuell nicht erwartet, da die EZB mit dem aktuellen Zinssatz ein neutrales Niveau erreicht hat und angesichts der reduzierten Inflation abwarten kann. Auch das Wirtschaftswachstum zeigt sich robust. Die Tagung hat bereits am Mittwoch begonnen. Eine ausführliche Erklärung zu den makroökonomischen Prognosen der EZB-Mitarbeiter für den Euroraum werden um 15:45 Uhr veröffentlicht. Die aktuellen Zinssätze der EZB lauten:

Einlagefazilität (Leitzins): 2,00 %

Hauptrefinanzierungssatz: 2,15 %

Spitzenrefinanzierungsfazilität: 2,40 %

Diese Zinssätze gelten seit der letzten Senkung im Sommer 2025. Sie sind Ergebnis einer Reihe von Lockerungen, die die EZB zwischen 2024 und Mitte 2025 durchgeführt hat, um auf die nachlassende Inflation und das gebremste Wachstum im Euroraum zu reagieren.

Was wird heute entschieden?

Vor der anstehenden Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) herrscht an den Märkten eine abwartende Haltung. Ökonomen und Marktbeobachter erwarten keine Änderung der Leitzinsen. Da die Inflation nahe am Zielwert liegt und das Wirtschaftswachstum als robust gilt, sieht EZB-Präsidentin Christine Lagarde die aktuelle Geldpolitik als angemessen kalibriert an. Spannender für die Märkte werden hingegen mögliche Hinweise auf die zukünftige Zinsentwicklung. Während für das erste Quartal 2026 bei schwachen Wirtschaftsdaten (Ifo-Index) noch vereinzelte Zinssenkungen erhofft werden, diskutieren Marktteilnehmer aufgrund von Äußerungen von Ratsmitgliedern wie Isabel Schnabel bereits über mögliche Zinserhöhungen im Jahr 2026.

Warum ist der EZB-Zinsentscheid so wichtig?

Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank ist eines der zentralen Instrumente zur Steuerung der Geldpolitik im Euroraum. Sie beeinflusst:

Inflation: Zinserhöhungen bremsen die Inflation, Zinssenkungen kurbeln sie an.

Zinserhöhungen bremsen die Inflation, Zinssenkungen kurbeln sie an. Konsum & Investitionen: Niedrige Zinsen erleichtern Kredite, erhöhen aber auch das Risiko von Überhitzung.

Niedrige Zinsen erleichtern Kredite, erhöhen aber auch das Risiko von Überhitzung. Finanzmärkte: Jede Entscheidung der EZB wirkt sich auf Anleihen, Aktien, Währungen und Rohstoffe aus.

Der Leitzins ist also nicht nur ein technischer Wert. Er betrifft direkt oder indirekt alle, die Geld anlegen, leihen oder investieren.