Nach der FED-Sitzung der letzten Woche blickt die Finanzwelt heute nach Frankfurt auf den Zinsentscheid der EZB. Das Wichtigste zum heutigen Termin im Überblick.
17.12.2025 - 11:12 Uhr
Heute entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) erneut über den Leitzins im Euroraum. Die Veröffentlichung ist für 14:15 Uhr angesetzt, gefolgt von einer Pressekonferenz um 14:45 Uhr mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die Pressekonferenz kann im Livestream über den YouTube-Kanal der EZB mitverfolgt werden. Was erwartet die Finanzmärkte?