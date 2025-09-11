Europa blickt nach Frankfurt. Die EZB gibt ihren Zinsentscheid bekannt. Die aktuellen Inflationsraten der EU-Länder zeigen ein geteiltes Bild von Stabilität und Preisdruck.

Matthias Kemter 11.09.2025 - 13:29 Uhr

Heute entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über die Leitzinsen. Derzeit liegt der Einlagesatz bei 2,0 Prozent. Ökonomen erwarten, dass die Währungshüter angesichts der stabilisierten Inflation eine Zinspause einlegen. Die meisten Experten erwarten keine Änderung des Einlagesatzes von 2,0 Prozent. Angesichts der zuletzt rückläufigen Inflation deutet die EZB an, ihre abwartende Haltung vorerst beizubehalten. Der aktuelle Zins gilt als neutral. Er treibt die Konjunktur weder an, noch bremst er sie deutlich.