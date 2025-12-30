Handball-Feiertag in Göppingen: Vor der stimmungsvollen Kulisse von 4205 Zuschauern in der EWS-Arena besiegen die Frisch-Auf-Frauen im württembergischen Derby TuS Metzingen 33:28.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Auch wenn sich die Frauen der TuS Metzingen sicher ein anderes Ergebnis gewünscht hätten. Dieses württembergische Derby war Werbung für den Frauenhandball. Am Ende hatte Frisch Auf Göppingen vor stimmungsvoller Kulisse hochverdient mit mit 33:28 (18:14) das bessere Ende für sich. 4205 Zuschauer in der EWS-Arena hatten am Dienstagabend für Gänsehaut-Atmosphäre gesorgt.

 

Beste Werferinnen bei dem nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg der Mannschaft von Trainer Nico Kiener waren Sina Ehmann und Luisa Scherer (je 7) für Frisch Auf, die Ex-Göppingerin Sina Lindemann (8/3) und Charlotte Cholevova (5) trafen für Metzingen am besten.

HBF-Termine im Januar

Frisch Auf Göppingen
BSV Sachsen Zwickau – FAG (3. Januar, 18 Uhr), FAG – HSG Bensheim/Auerbach (18. Januar, 14.30 Uhr/DF1 live), SV Union Halle-Neustadt – FAG (24. Januar, 19 Uhr), FAG – Buxtehuder SV (31. Januar, 19 Uhr).

TuS Metzingen
TuS – Borussia Dortmund (7. Januar, 19.30 Uhr), TuS – HSG Blomberg-Lippe (14. Januar, 19.30 Uhr), BSV Sachsen Zwickau – TuS (24. Januar, 18 Uhr). (jüf)