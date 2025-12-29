Für das Frauenhandball-Derby Frisch Auf Göppingen gegen TuS Metzingen sind über 4000 Tickets weg. Liegt das auch am WM-Silber der deutschen Nationalmannschaft?
Ferenc Rott erinnert sich noch sehr gut an diese beiden ganz besonderen Spiele in Stuttgart. „Das war ein Riesenaufwand für uns, aber wir sind belohnt worden“, sagt der Geschäftsführer der TuS Metzingen beim Blick acht Jahre zurück. Noch immer liegt der Zuschauer-Rekord bei einem Frauenhandball-Bundesligaspiel bei 6157 Besuchern, aufgestellt am 2. Januar 2017 in der Porsche-Arena beim Duell TuS Metzingen gegen TV Nellingen. Ein knappes Jahr später wollten am 30. Dezember 2017 dann immerhin auch 5740 Zuschauer die Partie TuS Metzingen gegen Frisch Auf Göppingen sehen. „Beide Spiele waren ein Erlebnis, eine super Werbung für unsere Sportart und sensationell gut für unser Image“, betont Rott.