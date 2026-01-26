Bei einem von einer Explosion ausgelösten Brand in einer Keksfabrik in Griechenland sind am Montag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem von einer Explosion ausgelösten Brand in einer Keksfabrik in Griechenland sind am Montag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Löscharbeiten entdeckten Feuerwehrleute drei tote Frauen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Nach zwei weiteren Beschäftigten der Fabrik in der Nähe der Stadt Trikala wurde demnach zunächst noch gesucht.

 

Gesundheitsminister Adonis Georgiadis sagte im Radiosender ERTnews, sechs weitere Beschäftigte und ein Feuerwehrmann seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie seien aber nicht schwer verletzt worden.

Fabrik durch Feuer vollständig zerstört

Die Ursache der Explosion in der Fabrik des bekannten Backwarenherstellers Violanta war zunächst unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sich die Explosion gegen 4.00 Uhr am Montagmorgen ereignet. 40 Feuerwehrleute waren mit 13 Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Wie Aufnahmen des Fernsehsenders ERT zeigten, wurde die Fabrik durch das Feuer vollständig zerstört.