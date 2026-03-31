Trotz des australischen Social-Media-Verbots für unter 16-Jährige zeigen sich große Lücken bei der Umsetzung. Die Regierung spricht von Tricks der Konzerne – und ermittelt gegen fünf Tech-Riesen.
31.03.2026 - 10:19 Uhr
Canberra - Mit einem weltweit beachteten Gesetz hatte Australien Im vergangenen Dezember ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt – nun geraten große Plattformen wegen möglicher Verstöße zunehmend unter Druck. Fast vier Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes ermittelt die Aufsichtsbehörde gegen fünf Dienste: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat und YouTube. Ihnen werde vorgeworfen, die Altersbeschränkungen nicht konsequent umzusetzen, teilte Kommunikationsministerin Anika Wells mit.