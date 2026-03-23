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Fachärztemangel rund um Leonberg So will die Stadt mindestens noch einen Kinderarzt anlocken

Fachärztemangel rund um Leonberg: So will die Stadt mindestens noch einen Kinderarzt anlocken
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Für kleine Patienten ist das medizinische Angebot in und um Leonberg überschaubar. Das soll sich ändern. Foto: picture alliance/dpa

Ein großes „Willkommenspaket“, das nicht nur viel Geld beinhaltet, soll Fachmedizinern eine Niederlassung am Engelberg schmackhaft machen.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Es ist kaum vorstellbar, aber trotzdem Realität: Seit rund drei Monaten gibt es für die fast 9000 minderjährigen Menschen in Leonberg nur noch eine einzige Kinder- und Jugendärztin. Zwei Fachärzte hatten zum Jahreswechsel aufgehört. Seither tut sich nichts.

 

Das liegt unter anderem an einem Versorgungsschlüssel der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Der richtet sich aber nicht nach gewachsenen Lebensräumen, sondern nach Landkreisen. Und deshalb sieht es für die Stadt Leonberg und ihr Umland nicht gut aus. Zwar hat in Renningen im vergangenen Herbst eine Kinderarztpraxis eröffnet.

Großer Andrang in Renninger Praxis

Eine etablierte Praxis aus Weil der Stadt hat am Rankbach eine Niederlassung eingerichtet. Doch die ist schon jetzt hoffnungslos überlaufen, auch weil die Eltern aus Nachbarkommunen nach Renningen drängen. Ansonsten sieht es im Norden des Landkreises Böblingen in dieser Hinsicht sehr dünn aus.

Und das kann zum Dauerzustand werden, sollten sich zwei weitere Kinderärzte im Bereich Böblingen-Sindelfingen-Herrenberg ansiedeln, nicht aber in der Region Leonberg. Formal wird von der KV nur dann ein Mangel festgestellt, wenn der Versorgungsgrad mit Kinder- und Jugendärzten im gesamten Betrachtungsgebiet, also im Landkreis, bei unter 75 Prozent liegt.

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Tatsächlich aber sieht es landkreisweit mit einer Versorgungsquote von 101,8 Prozent recht gut aus, das regionale Gefälle ist allerdings gewaltig. Rein statistisch sind noch 2,5 Praxissitze möglich, dann ist im Landkreis Böblingen Schluss. Und sollten diese eben weit außerhalb liegen, geht das Leonberger Einzugsgebiet leer aus.

Damit dieser schlechteste aller Fälle nicht eintritt, geht die Stadt in die Offensive: Mit attraktiven Rahmenbedingungen und finanzieller Unterstützung soll zumindest noch eine Kinderarztpraxis in die Stadt gelockt werden. Fachärzte, die eine neue Niederlassung eröffnen oder einer bestehenden Praxisgemeinschaft beitreten, können mit einer Anschubfinanzierung der Stadt von 50 000 Euro rechnen. Diesen Betrag müssen sie nicht zurückzahlen.

100 000 Euro als zinsloses Darlehen

Damit sich eine neuen Praxis etablieren kann und um ihr einen Liquiditätsspielraum zu verschaffen, würde die Stadt zudem einen zinsloses Darlehen von 100 000 Euro gewähren. Voraussetzung ist, dass sich die Arztpraxis verpflichtet, mindestens zehn Jahre in Leonberg zu bleiben. Ansonsten müssten die Betreiber den Zuschuss zurückzahlen. Die Höhe orientiert sich dabei an der Zahl der Praxisjahre: Je länger die Verweildauer, desto geringer ist die Rückerstattung.

Doch nicht nur mit barer Münze will die Stadt Leonberg Fachärzte anlocken. Das zuständige Referat für Wirtschaftsförderung und Citymanagement wird auch bei der Suche nach geeigneten Praxisräumen und privaten Wohnungen für das Personal helfen. Diejenigen im neuen Praxisteam, die Kinder haben, bekommen von der Stadt entsprechende Betreuungsangebote. Außerdem will das Rathaus bei der Personalsuche helfen und Kontakte zu bereits niedergelassenen Fachkollegen herzustellen.

Windhundprinzip: Mediziner sollten sich schnell bewerben

Ein ähnliches Modell gibt es bereits in Sindelfingen. Dort will die Stadt gemeinsam mit dem Klinikverbund Südwest ein Medizinisches Versorgungszentrum mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendheilkunde einrichten. Ansiedlungswilligen Mediziner winkt ein Zuschuss von 100 000 Euro.

Im Leonberger Finanz- und Verwaltungsausschuss wurde das Konzept jetzt einstimmig beschlossen. Dass es an diesem Dienstag im Gemeinderat auf große Zustimmung stoßen wird, gilt als sicher. Wenn das „Willkommenspaket“ formal in Kraft ist, können sich interessierte Mediziner bis zum Ende dieses Jahres bei der Stadt bewerben. Schnelligkeit ist ratsam, gilt doch das sogenannte Windhundprinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

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