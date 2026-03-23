Fachärztemangel rund um Leonberg So will die Stadt mindestens noch einen Kinderarzt anlocken
Ein großes „Willkommenspaket“, das nicht nur viel Geld beinhaltet, soll Fachmedizinern eine Niederlassung am Engelberg schmackhaft machen.
Ein großes „Willkommenspaket“, das nicht nur viel Geld beinhaltet, soll Fachmedizinern eine Niederlassung am Engelberg schmackhaft machen.
Es ist kaum vorstellbar, aber trotzdem Realität: Seit rund drei Monaten gibt es für die fast 9000 minderjährigen Menschen in Leonberg nur noch eine einzige Kinder- und Jugendärztin. Zwei Fachärzte hatten zum Jahreswechsel aufgehört. Seither tut sich nichts.