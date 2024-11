Im Flieger von Zürich nach Brüssel braucht ein Passagier Hilfe. Die Crew bekommt Unterstützung von einer bekannten Mitreisenden, die eigentlich nicht für ihre medizinische Laufbahn bekannt ist.

dpa 21.11.2024 - 11:19 Uhr

Brüssel - Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat auf einem Flug einem Passagier mit gesundheitlichen Problemen geholfen. "Wie in solchen Fällen üblich, fragte das Personal der Fluggesellschaft an Bord, ob ein Passagier medizinische Kenntnisse habe", wie eine Sprecherin der EU-Kommission der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Von der Leyen habe daraufhin bis zur Landung geholfen, dann habe medizinisches Personal übernommen, so die Sprecherin.