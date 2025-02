Düsseldorf und Köln Verdi ruft an zwei großen Flughäfen zu Warnstreiks auf

Wer am Montag in Köln oder Düsseldorf den Flieger nehmen will, sollte am Wochenende wachsam die Nachrichten aus den Flughäfen verfolgen. Verdi ruft zu Arbeitsniederlegungen auf.