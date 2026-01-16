Der Fachkräftemangel wirkt 2026 weniger schrill als in den Jahren zuvor und bleibt dennoch tief im Alltag vieler Branchen verankert. Während Konjunkturindikatoren schwanken und einzelne Unternehmen vorsichtiger agieren, verschwinden strukturelle Engpässe nicht einfach von der Bildfläche.
Der Arbeitsmarkt zeigt sich widersprüchlich, denn offene Stellen bestehen fort. So zeigt sich in der Bewerbermanagement Software von Unternehmen, wie dünn die Auswahl an Bewerbern ist. Außerdem wird klar, dass sich die wirtschaftliche Dynamik stellenweise verlangsamt. Der entscheidende Blick richtet sich daher weniger auf kurzfristige Trends als auf die langfristigen Verschiebungen, die den Mangel überhaupt erst erzeugen.